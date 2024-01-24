أمم إفريقيا - بي إن سبورتس: إيقاف الركراكي 4 مباريات

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

كشفت قنوات بي إن سبورتس عن اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارا بإيقاف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وقالت بي إن سبورتس إن كاف سيصدر بيانا بإيقاف وليد الركراكي مدرب المغرب 4 مباريات وإيقاف التنفيذ في مباراتين.

بالإضافة إلى غرامة مالية سيتم توقيعها على مدرب المغرب، وذلك بسبب أحداث ما بعد مباراة الكونغو الديمقراطية.

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ماذا حدث؟

اندلعت المشادة بين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو الديمقراطية بعد مباراة الفريقين، وتطور الأمر في النفق المؤدي لغرفة الملابس.

وقال مبيمبا عما حدث: "لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم".

وأضاف "أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

وتابع "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا".

وأوضح "سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل. عدالة الله موجودة. لست باللاعب الخارق ولكني أعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فم الركراكي".

على الجانب الآخر قال الركراكي في تصريحات للصحفيين: "لدي احترام كبير لمبيمبا، وما وقع حدث فقط بسبب الأدرينالين، التوتر كان في أعلى درجة".

وأضاف "لا يوجد مشاكل بيني وبين مبيمبا أو المنتخب المغربي، ننظر للأمام والأمر أضحى من الماضي".

وأوضح في تصريحات أخرى لجريدة ليكيب "لم يعجبني تصريحه، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء. إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التليفزيون، دعه يخرجها، بكل سرور. وسيرى بالضبط ما حدث".

وتابع "ما حدث هو أنه هاجمني أنا ومساعدي، على خط التماس، وتحدث إلينا بشكل سيء، ومدربه يعرف ذلك. بعد نهاية المباراة، على الرغم من ذلك، ذهبت لأصافحه وقلت له (لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟) حينها كان ينظر إلى مكان آخر، كأنه يقول (لن أصافحك). أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ".

وواصل "قال لي (لقد وصفتني بالغبي)، لا توجد مشكلة في أنه سمع ذلك، على الرغم من أنني لم أقل ذلك أبدا، ولكن من خلال التحدث كما فعل، فإنه يشير إلى أن كلماتي عنصرية. بما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه، دعه فليكن صادقا قليلا مع نفسه".

وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف المغرب، أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو، سيلاس كاتومبا.

ورفع الأسود رصيدهم لـ4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين مثل زامبيا التي تعادلت في مباراتين.

ويتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

المغرب أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية وليد الركراكي
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