انتهت في أمم إفريقيا - مالي (0) - (0) ناميبيا.. نقطة لكل فريق

الأربعاء، 24 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

لاسين سينايوكو - منتخب مالي

يلعب منتخب مالي أمام ناميبيا ضمن ختام دور المجموعات لحساب الجولة الخامسة.

ويتواجد أليو ديانج لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي أمام ناميبيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباة مالي أمام ناميبيا.

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لمتابعة مباراة مالي أمام ناميبيا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 عرضية خطيرة من مهاجم منتخب ناميبيا يبعدها الدفاع المالي

ق27 يوسف نياكاتي يهدر فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب مالي

ق15 فرصة محققة تضيع من منتخب ناميبيا عن طريق بيتر شالوليلي

ق3 ضغط مبكر من هجوم منتخب مالي بحثا عن تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

مالي ناميبيا أليو ديانج كأس الأمم الإفريقية
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