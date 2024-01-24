التشكيل - شالوليلي يقود هجوم ناميبيا.. وديانج أساسي مع مالي

يتواجد أليو ديانج لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي في مواجهة ناميبيا.

ويلعب منتخب مالي أمام ناميبيا ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة.

وجاء تشكيل مالي

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا

الدفاع: هاماري تراوري – بو بكر كوياتي – سيكو نياكاتي – موسى ديارا.

الوسط: فوسيني دياباتي – أليو ديانج – نينو دورجليس – بيسوما

الهجوم: يوسف نياكاتي– لاسين سينايوكو.

في المقابل يعتمد مدرب منتخب ناميبيا على بيتر شالوليلي مهاجم صنداونز في قيادة هجوم فريقه.

فيما جاء تشكيل ناميبيا كالتالي:

المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو - إيفان كامبريبا

الوسك: برنس تيجويزا – موزو بيتويل – نيجرو كاتوا – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو.