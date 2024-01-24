مانشستر يونايتد يعلن مدة غياب مارسيال

أعلن نادي مانشستر يونايتد مدة غياب مهاجمه أنتوني مارسيال عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأفاد يونايتد في بيان: "خضع أنتوني مارسيال لعملية جراحية ناجحة لمعالجة شكوى في العضلة الضامة".

وأضاف البيان "سيغيب مارسيال عن الملاعب لمدة 10 أسابيع لإعادة تأهيله".

ولعب مارسيال مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري 19 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

قبل أيام، أوضح فيليبي لامبولي وكيل أعمال أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد حقيقة الخلافات بين المهاجم وإيريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وقال لامبولي لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "ما قيل عنه هو غير حقيقي بالمرة، لم يتم استبعاده من الفريق ولا يوجد لديه أي مشكلة مع تين هاج".

واختتم "مارسيال لن يرحل عن مانشستر يونايتد وسيبقى حتى نهاية عقده".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند تجديد العقد لعام آخر.

وشدد المدير الفني الهولندي قبل فترة الانتقالات الشتوية إنه يريد استمرار مارسيال إذ قال: "نضع في حسباننا عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء وسنبحث موقف التجديد لهم".

وانضم مارسيال إلى الشياطين الحمر قادما من موناكو في موسم 2015-2016 مقابل 60 مليون يورو.

وانتقل إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في موسم 2021-2022.

video:1