أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن

عبر عيسى ماندي مدافع الجزائر عن خيبة أمله بالإقصاء المبكر من كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.

وقال ماندي في تصريحات للصحفيين: "نشعر بخيبة أمل، مثل شعبنا، بسبب هذا الإقصاء المبكر الذي لم نكن نتوقعه".

وأضاف "الأخطاء التحكيمية أثرت علينا، ولم يتخذ الحكام القرارت الصائبة، لكن نحن نتحمل المسؤولية كاملة".

وتابع "حضرنا جيدا منذ شهر ديسمبر للذهاب بعيدا في هذا الحدث القاري، وكانت كل الظروف مواتية، وللأسف لم ينجح الأمر".

وأكمل "لا أعلم سبب هذا الفشل، لقد حاولنا كثيرا التسجيل أمام مرمى المنافسين في 3 مواجهات، قدمنا كل ما لدينا، للاسف لم نتأهل إلى دور الـ16".

وواصل مدافع فياريال "لا نستطيع الحديث عن الأسباب التي أدت إلى إقصائنا، والوقت لم يحن للحديث عن ذلك".

وأتم "ما حدث خارج عن إرادتنا، سنحاول ضبط الأمور وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لمستقبل أفضل".

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وواصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

وحقق منتخب موريتانيا كبرى مفاجآت بطولة أمم وحسم تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد إقصاء الجزائر حامل لقب نسخة 2019.

ويضرب منتخب موريتانيا موعدا بمواجهة كاب فيردي في ثمن النهائي.

ويترقب منتخب كوت ديفوار موقفه من التأهل في انتظار فشل ثالث أحد فرق المجموعتين الخامسة أو السادسة من أجل تأهل أصحاب الأرض.

وفي حال فشل ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة في التأهل، يصعد منتخب كوت ديفوار ليصطدم بشكل رسمي في مواجهة السنغال حامل لقب البطولة بثمن النهائي.

بينما تأكد عدم صعود غانا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية بشكل رسمي.

ويستعرض لكم FilGoal.com الفرق المتأهلة لثمن النهائي ثم المواجهات المحددة:

المجموعة الأولى (غينيا الاستوائية - نيجيريا)

المجموعة الثانية (كاب فيردي - مصر)

المجموعة الثالثة (السنغال - الكاميرون - غينيا)

المجموعة الرابعة (أنجولا - بوركينا فاسو - موريتانيا)

المجموعة الخامسة (مالي)

المجموعة السادسة (المغرب)

مواجهات ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا:

السبت 27 يناير

أنجولا × (ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة)

نيجيريا × الكاميرون

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا

مصر × ثاني المجموعة السادسة

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا

السنغال × (كوت ديفوار / ثالث المجموعة السادسة)

الثلاثاء 30 يناير

أول المجموعة الخامسة × بوركينا فاسو

أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة

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