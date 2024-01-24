تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته

ذكرت تقارير فرنسية أن جمال بلماضي مدرب الجزائر أخبر لاعبيه في غرف خلع الملابس عقب توديع أمم إفريقيا 2023 باستقالته من تدريب الخضر.

وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي عقب توديع أمم إفريقيا على يد موريتانيا إنه سيتحدث عن مستقبله مع الخضر بعد العودة للجزائر.

بينما ذكرت وكالة أنباء الجزائر وشبكة راديو مونت كارلو ومجلة أونز مونديال أن المدرب الجزائري قال للاعبيه إنه لن يستمر معهم عقب البطولة.

وأوضحت التقارير أن جمال بلماضي وضح كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة للاعبين، وتبادل أطراف الحديث مع كل لاعب بمفرده، أبرزهم القائد رياض محرز.

ومن المنتظر أن يعقد بلماضي مؤتمرا صحفيا بعد العودة للجزائر للإعلان عن استقالته.

كما أكدت شبكة beIN SPORTS نية بلماضي، الذي يمتد عقده حتى 2026، في تقديم الاستقالة من منصبه.

وأوضح بلماضي في تصريحات للصحفيين "أتحمل مسؤولية توديع أمم إفريقيا من مرحلة المجموعات مرتين على التوالي".

وأضاف "مستقبلي مع الخضر؟ سنتحدث في هذا الأمر بعد عودتنا إلى الجزائر".

وتابع "عندما توليت تدريب الجزائر، كان منتخبنا في المركز الـ14 إفريقيا، والـ60 عالميا، وحاليا نحن ضمن أفضل 5 منتخبات إفريقية".

وواصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

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