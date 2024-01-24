أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية

أبدى أحمد توبة مدافع الجزائر حسرته الكبيرة عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من مرحلة المجموعات، مشددا على أن مسؤولية الإقصاء تقع على عاتق الجميع.

وودع المنتخب الجزائري البطولة بعد الخسارة 0-1 على يد موريتانيا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطتين، علما بأنه كان يكفيه التعادل فقط للعبور لدور الـ16.

وقال توبة في تصريحات للصحفيين: "نشعر بحسرة كبيرة، لم نتمكن من بلوغ أهدافنا في هذه البطولة".

وأضاف "هذه ثاني مشاركة لي في أمم إفريقيا، وسواء كنت على دكة البدلاء أو في الملعب فكلنا متحسرون".

وأكمل "المسؤولية نتحملها جميعا، نحن فريق وكلنا كنا في أرض الملعب".

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وواصل منتخب الجزائر فشله في تحقيق أي انتصار منذ تحقيق لقب أمم إفريقيا 2019.

وآخر انتصار حققه منتخب الجزائر في أمم إفريقيا كان نهائي نسخة 2019 بمصر عندما تغلب على السنغال بهدف دون مقابل.

منذ تلك المباراة لعب منتخب الجزائر ست مباريات في أمم إفريقيا وفشل في تخطي دور المجموعات بآخر نسختين.

في النسخة الماضية خسر منتخب الجزائر مباراتي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بينما تعادل في المباراة الافتتاحية سلبيا ضد سيراليون.

وبالنسخة الحالية تعادلت الجزائر أمام كل من أنجولا وبوركينا فاسو قبل الخسارة من موريتانيا.

فيما حقق منتخب موريتانيا كبرى مفاجآت بطولة أمم وحسم تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد إقصاء الجزائر حامل لقب نسخة 2019.

ويضرب منتخب موريتانيا موعدا بمواجهة كاب فيردي في ثمن النهائي.

ويستعرض FilGoal.com لكم الفرق المتأهلة لثمن النهائي ثم المواجهات المحددة:

المجموعة الأولى (غينيا الاستوائية - نيجيريا)

المجموعة الثانية (كاب فيردي - مصر)

المجموعة الثالثة (السنغال - الكاميرون - غينيا)

المجموعة الرابعة (أنجولا - بوركينا فاسو - موريتانيا)

المجموعة الخامسة (مالي)

المجموعة السادسة (المغرب)

مواجهات ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا:

السبت 27 يناير

أنجولا × (ثالث المجموعة الخامسة أو ثالث المجموعة السادسة)

نيجيريا × الكاميرون

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية × غينيا

مصر × ثاني المجموعة السادسة

الإثنين 29 يناير

كاب فيردي × موريتانيا

السنغال × (كوت ديفوار / ثالث المجموعة السادسة)

الثلاثاء 30 يناير

أول المجموعة الخامسة × بوركينا فاسو

أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة

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