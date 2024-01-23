تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة بسداسية في ميدلزبره

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

تشيلسي

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" بعدما تغلب على ميدلزبره في إياب نصف النهائي بسداسية مقابل هدف.

كول بالمر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وخسر تشيلسي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يعود ويكتسح ميدلزبره في الإياب بسداسية مقابل هدف.

لتصبح نتيجة المباراتين في الذهاب والإياب 6-2 لصالح تشيلسي.

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وينتظر تشيلسي في النهائي المتأهل من نصف النهائي الآخر بين ليفربول وفولام.

وكان ليفربول فاز على فولام في مباراة الذهاب 2-1.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 15 بهدف سجله جوناثان هوسون لاعب ميدلزبره بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 29، وسجل المدافع أكسيل ديساسي الهدف الثالث في الدقيقة 36، وأكمل كول بالمر الرباعية في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف بالمر الهدف الثاني له والخامس لتشيلسي في الدقيقة 77، قبل أن يختتم نوني مادويكي سداسية تشيلسي في الدقيقة 81.

وجاء هدف ميدلزبره الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق مورجان روجيرز.

تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية كول بالمر
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