أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل موريتانيا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

بغدا بونجاح - يوسف البلايلي - الجزائر ضد أنجولا

أعلن كل من أمير عبده مدرب موريتانيا وجمال بالماضي مدرب الجزائر تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجوع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب الجزائر مع موريتانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل موريتانيا 4 تغييرات عن المباراة الماضية ضد أنجولا.

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وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:

الحارس: بوبكر نياسي.

الدفاع: إبراهيما كيتا – يالي ديلاهي – لامين با – خادم دياو.

الوسط: عمري جاساما – إدريسا – ثيام – بودا موحسن.

الهجوم: سيدي بونا عمار – سليماني أني – أبو بكاري كويتا.

ويجلس رياض محرز على دكة بدلاء الجزائر، بينما يبدأ محمد عمورة في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال - محمد توجاي – عيسى ماندي – ريان أيت نوري.

الوسط: رامز زروقي – هشام بودوي – حسام عوار – آدم وناس.

الهجوم: محمد عمورة – بغداد بونجاح.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يقبع منتخب موريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط.

ويحتاج منتخب موريتانيا لتحقيق الفوز من أجل التأهل، بينما التعادل سيكفي الجزائر للتأهل.

كأس الأمم الإفريقية الجزائر موريتانيا
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