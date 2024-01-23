ذا أثليتك: نيوكاسل يرفض عرض بايرن ميونيخ للتعاقد مع تريبيير

رفض نيوكاسل عرضا من بايرن ميونيخ من أجل ضم كيران تريبيير مدافع الفريق.

وكان بايرن ميونيخ قد دخل في مفاوضات لضم تريبيير ضمن سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وكشف موقع ذا أثليتك أن نيوكاسل رفض عرضا بقيمة 15 مليون يورو.

ويصر نيوكاسل على أن تريبيير لن يتم بيعه هذا الشهر، لكن لا يزال بايرن ميونيخ يضغط من أجل ضم اللاعب.

وينتهي سوق الانتقالات الشتوية مع نهاية الشهر الجاري.

وأشار التقرير إلى بايرن ميونيخ يضع نوردي موكيلي لاعب باريس سان جيرمان ضمن القائمة المختصرة للفريق البافاري.

ويغيب نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب المغرب عن الفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة بالإضافة لانضمامه لمنتخب بلاده في كأس الأمم.

وكان تريبيير أحد أبرز عناصر نيوكاسل منذ انضمامه للفريق قادما من أتليتكو مدريد.

وساهم تريبيير في 21 هدفا مع نيوكاسل خلال 81 مباراة.

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مرور 21 جولة برصيد 29 نقطة.

ويعاني نيوكاسل من التعثر بمبارياته الأخيرة إذ خسر في آخر أربع نسخ أقيمت.