معسكر الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين قبل مواجهة أم صلال

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

معتمد جمال - المدير الفني المؤقت لـ الزمالك

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وتحدث المدير الفني على ضرورة تحقيق الفوز في لقاء الغد، والظهور بمستوى أفضل بعد الخسارة في لقاء الوحدة الإماراتي الودي الذي أقيم يوم السبت الماضي.

ويخوض فريق الزمالك معسكرا في أبوظبي استغلالا لفترة التوقف الدولي بسبب أمم إفريقيا.

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ويستعد الزمالك لمواجهة أم صلال القطري يوم الأربعاء لتحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية.

وشرح معتمد جمال العديد من الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم استعدادا للقاء الفريق القطري، ومنح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتولى أحمد مجدي المدرب العام قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة لتجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة الفريق القطري، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل اللقاء المرتقب.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية ركز خلالها على تدريب اللاعبين على استخلاص الكرة وسرعة نقل الهجمة، بالإضافة إلى التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والاختراقات من العمق.

وحرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، وحسام المندوه أمين الصندوق على متابعة المران الختامي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وتواجد الثنائي في ملعب المران لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الفريق القطري، ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم، وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من الجميع، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وخصص الجهاز الفني فقرة في ختام مران اليوم الثلاثاء، لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، وتنص لائحة بطولة الوحدة الودية على الاحتكام لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

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