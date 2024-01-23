يد - الجزائر تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا وتضرب موعدا ضد كاب فيردي

فاز منتخب الجزائر على منافسه الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23 في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة في مصر.

وتأهل منتخب الجزائر إلى دور نصف النهائي من البطولة ويضرب موعدا ضد كاب فيردي.

كما ضمن كل من الجزائر وكاب فيردي التأهل إلى بطولة كأس العالم 2025 المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وعلى الجانب الآخر فاز كاب فيردي على منافسه المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بنتيجة 31-22.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور نصف نهائي البطولة، ومن هنا تنص القوانين أن المراكز الـ5 الأولى يتأهلون إلى كأس العالم مباشرة.

ويشارك 5 منتخبات عربية في البطولة وهم مصر والجزائر وليبيا والمغرب بالإضافة إلى تونس وهو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة 10 مرات.

وسيلاقي منتخب مصر غريمه أنجولا الليلة في دور ربع النهائي ومن ينتصر سيلعب ضد الفائز من تونس وغينيا في دور نصف النهائي.