مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بـ إنذار مصطفى محمد

كشف مصدر من منتخب مصر حقيقة حصول مصطفى محمد مهاجم الفريق على بطاقة صفراء خلال مواجهة كاب فيردي.

وخلع مصطفى محمد قميصه خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في كاب فيردي ولكن اللقطات لم تظهر حكم المباراة وهو يشهر له البطاقة الصفراء.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ "كاف لم يخطرنا حتى الآن بشكل رسمي بشأن حصول مصطفي محمد على بطاقة صفراء بعد خلعه للقميص خلال احتفاله بهدفه في كاب فيردي".

وأضاف "لا داعي للقلق لأن البطاقات الصفراء يتم رفعها بداية من ثمن النهائي".

وتأهل الفراعنة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في ثالث جولات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

التعادل أهل مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بهدفين لكل فريق جميعهم.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثاني المجموعة السادسة الذي لم يتحدد بعد.

هداف الفراعنة

مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر كرر رقم حسام حسن في كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح في تسجيل الأهداف في كل مباريات دور المجموعات بالبطولة.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويتأهل لدور الـ16.

ثنائية منتخب مصر سجلها تريزيجيه ومصطفى محمد.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الأهداف في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وذلك منذ أن سجل حسام حسن في كل مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا عام 2000.

مصطفى يتخطى أساطير مصر

ووصل مصطفى محمد إلى الهدف رقم 11 مع منتخب مصر، ليتعادل مع كل من محمد زيدان وعلي ماهر.

وتخطى مصطفى محمد في عدد الأهداف الدولية مع منتخب مصر كل من: رفعت الفناجيلي - محمد رمضان - مختار التتش - مجدي عبد الغني - أحمد عيد عبد الملك - عبد الحليم علي - عبده نصحي - عبد الستار صبري.

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