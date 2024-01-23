هيثم فاروق لـ في الجول: الهجوم على صلاح غير مبرر.. ومستوانا الدفاعي سيحرمنا من اللقب

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 14:53

كتب : محمود حمدي

هيثم فاروق

يرفض هيثم فاروق نجم منتخب مصر السابق الهجوم على محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول بعد إعلان ناديه عودته لصفوفه لتلقي العلاج.

وأصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن حالة إصابة محمد صلاح نجم الفريق الأحمر وقائد منتخب مصر (التفاصيل).

وقال هيثم فارق في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "الهجوم على صلاح غير مبرر. الفحوصات الطبية اثبتت إصابة اللاعب وحاجته للعلاج. صلاح قدم الكثير لمنتخب مصر وكان سببا رئيسيا في عودتنا لكأس العالم بعد سنوات من الغياب".

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وأضاف "كان من المفترض أن يتم إصدار قرار عودة صلاح إلى ليفربول عقب مواجهة كاب فيردي، لكن يورجن كلوب هو من أعلن الخبر مبكرا ومن هنا تصاعدت الأمور".

وتابع "الأداء الدفاعي لمنتخب مصر سيء للغاية وقد يكون سببا في عدم التتويج بالبطولة أو الوصول للمباراة النهائية. لا أفضل الهجوم على اللاعبين لمجرد تراجع مستواهم".

وواصل "محمد الشناوي قاد الأهلي لبرونزية العالم وكان في قمة مستواه منذ شهر لكنه استقبل 6 أهداف من 8 تسديدات في البطولة وهو أمر غريب وغير متوقع".

وأجاب "البعض يتسأل كيف يلعب النني في أرسنال؟ النني لعب أكثر من 100 مباراة مع منتخب مصر وظهر بمستويات جيدة مع ناديه الذي يلعب في صفوفه منذ سنوات ومن الوارد تراجع مستواه"

وشدد "تأهل منتخب مصر للدور التالي في وضع الفريق الحالي بمثابة إنجاز. مرموش وتريزيجيه وإمام عاشور ومصطفى محمد وزيزو فقط من يظهرون بشكل جيد وباقي المجموعة بعيدا تماما عن مستواها الحقيقي".

وتأهل الفراعنة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في ثالث جولات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

التعادل أهل مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بهدفين لكل فريق جميعهم.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثاني المجموعة السادسة الذي لم يتحدد بعد.

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