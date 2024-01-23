محمد الشناوي خارج أمم إفريقيا.. وتفاصيل إصابته

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 14:23

كتب : محمود حمدي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، بخلع فى الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أنه قد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب.

وتأهل الفراعنة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.

كأس الأمم الإفريقية محمد الشناوي
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