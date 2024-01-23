مساعد كلوب: السبب الوحيد لعودة صلاح إلى ليفربول هو منحه أفضل تأهيل ممكن

تحدث بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول عن قرار عودة محمد صلاح إلى النادي للتأهيل من الإصابة التي ضربته مع منتخب مصر.

عقب مباراة كاب فيردي، أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن حالة إصابة محمد صلاح نجم الفريق الأحمر وقائد منتخب مصر (التفاصيل).

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي: "لا ينبغي لأحد أن يشكك أبدًا في مدى التزام محمد صلاح. أعلم أن الجماهير المصرية تشعر بحزن شديد بسبب خسارة مجهوداته".

وأضاف "السبب الوحيد الذي جعل الفريقين الطبيين يقرران عودته إلى ليفربول هو منحه أفضل فرصة ممكنة للاستعداد للنهائي إذا وصل منتخب مصر للمباراة النهائية".

"بعد البيان الأول الذي ذكر فيه أن صلاح سيغيب لمباراتين، قاموا بإجراء فحوصات أخرى في موضع الإصابة، وأظهرت تمزق في العضلة الضامة، ولذلك فإن عودته المتوقعة ستكون بين 3 و 4 أسابيع إذا سار كل شيء بشكل صحيح".

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيل مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع مصر الأسبوع الماضي.

الإصابة التي أتت أسوأ من المخاوف الأولى، أجبرت صلاح على مغادرة الملعب في الشوط الأول لمباراة كأس أمم إفريقيا ضد غانا.

وتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ومع صلاح ليتلقى العلاج في ليفربول.

صلاح سيبدأ العمل فورا مع الطاقم الطبي للنادي فور عودته إلى الميرسيسايد مع رؤية تتضمن عودته إلى اللعب في أسرع وقت ممكن مع ناديه وبلاده، وتمنحه أفضل فرصة للعودة واللعب في كأس أمم إفريقيا، إذا واصلت مصر -التي تأهلت بالتعادل مع كاب فيردي 2-2 الليلة- تقدمها في البطولة.

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر، وذلك بعد نهاية مباراة كاب فيردي في دور المجموعات.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيعود صلاح لصفوف الفراعنة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد 3 تعادلات في المجموعة الثانية، وينتظر وصيف المجموعة السادسة.

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