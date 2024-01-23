بعد عرض اتحاد جدة.. سيميوني: حاولت إقناع كوريا بالبقاء ولكن

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

أنخيل كوريا

حاول دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني إقناع مهاجمه أنخل كوريا بالبقاء في الفريق ولكن يبدو أن الأمر أصعب مما يظن.

وعلق المدير الفني الأرجنتيني على الأمر قائلا لشبكة "موفسيتار" الإسبانية: "عرض اتحاد جدة لكوريا؟ تحدثت معه كثيرا وأتمنى الأفضل له".

واختتم "دائما ما أقول لكل من أعطانا قلبه، بغض النظر عما سيحدث سندعمه".

أخبار متعلقة:
الاتحاد الموريتاني يصدر بيانا بشأن إدعاءات تحمل تكاليف معسكره من دولة أخرى أمم إفريقيا - قدوس: أهدرنا فرصة التأهل لهذا السبب كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار خورخي مينديز يوضح موقف برشلونة من استمرار كانسيلو وفيليكس

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" فعرض اتحاد جدة وصل إلى 10 ملايين يورو وهو الأمر الذي لم يتخذ أتليتكو مدريد قراره بعد سواء بالرفض أو الموافقة.

وعلى الجانب الآخر اتفق نادي العاصمة الإسبانية مع يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مويس كين لتعويض كوريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب كوريا البالغ من العمر 28 عاما مع أتليتكو منذ عام 2015.

وانتقل كوريا إلى أتليتكو مدريد من سان لورينزو الأرجنتيني مقابل 10 ملايين يورو.

وحصل كوريا على البطولة الأغلى على مستوى المنتخبات كأس العالم 2022 إذ كان في القائمة المشاركة مع الأرجنتين.

ولعب كوريا مع أتليتكو مدريد 398 مباراة وسجل 74 هدفا وصنع 58 آخرين.

أتليتكو مدريد دييجو سيميوني الدوري الإسباني الدوري السعودي اتحاد جدة أنخل كوريا
نرشح لكم
بعد الوصول للصين وبسبب إصابة رونالدو.. النصر يعلن تأجيل ودياته بنزيمة يطلب الرحيل من اتحاد جدة مؤقتا.. ويرفض الانتقال لفريق سعودي آخر النصر يلغي تدريبه في الصين بسبب كثافة الجماهير عاد إلى الأرجنتين.. بانيجا يرحل عن الشباب بعد 4 سنوات طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان حمى كريستيانو رونالدو تجتاح الصين.. بكاء وجنون واستقبال أبطال ماركا: مورينيو لن يدرب الشباب السعودي
أخر الأخبار
كأس آسيا - أحرار متأهلون.. فدائيو فلسطين إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على هونج كونج 33 دقيقة | آسيا
حازم إمام عن أزمة منتخب مصر الدفاعية: لغز غريب جدا 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس 56 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
استراحة أمم إفريقيا - غينيا (0)-(0) السنغال.. نهاية الشوط الأول ساعة | كوت ديفوار 2023
استراحة أمم إفريقيا – جامبيا (0) - (0) الكاميرون.. تعادل مستمر ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة