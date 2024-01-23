بعد عرض اتحاد جدة.. سيميوني: حاولت إقناع كوريا بالبقاء ولكن

حاول دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني إقناع مهاجمه أنخل كوريا بالبقاء في الفريق ولكن يبدو أن الأمر أصعب مما يظن.

وعلق المدير الفني الأرجنتيني على الأمر قائلا لشبكة "موفسيتار" الإسبانية: "عرض اتحاد جدة لكوريا؟ تحدثت معه كثيرا وأتمنى الأفضل له".

واختتم "دائما ما أقول لكل من أعطانا قلبه، بغض النظر عما سيحدث سندعمه".

ووفقا لشبكة "إي إس بي إن" فعرض اتحاد جدة وصل إلى 10 ملايين يورو وهو الأمر الذي لم يتخذ أتليتكو مدريد قراره بعد سواء بالرفض أو الموافقة.

وعلى الجانب الآخر اتفق نادي العاصمة الإسبانية مع يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مويس كين لتعويض كوريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب كوريا البالغ من العمر 28 عاما مع أتليتكو منذ عام 2015.

وانتقل كوريا إلى أتليتكو مدريد من سان لورينزو الأرجنتيني مقابل 10 ملايين يورو.

وحصل كوريا على البطولة الأغلى على مستوى المنتخبات كأس العالم 2022 إذ كان في القائمة المشاركة مع الأرجنتين.

ولعب كوريا مع أتليتكو مدريد 398 مباراة وسجل 74 هدفا وصنع 58 آخرين.