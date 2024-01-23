تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور

انهالت الإشادات على إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر بعد مستواه ضد كاب فيردي.

إمام عاشور النادي : الأهلي مصر

وتعادل منتخب مصر أمام كاب فيردي بهدفين لكل منهما في ختام دور المجموعات من أمم إفريقيا.

وطالب عدد من المتابعين الأجانب سرعة إتمام التعاقد مع اللاعب بغض النظر عن القيمة المالية.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا رغم عدم تحقيق أي انتصار.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات المتابعين غير المصريين التي تشيد بأداء إمام عاشور:

"إمام عاشور لديه 10 رئات.. يا له من مُتقن لعمله".

Emam Ashour has 10 lungs. Such a workaholic. 🫶🏼 pic.twitter.com/pbydPjCcWa — ✞ (@LeroyAFC_) January 22, 2024

"تذكروا اللاعب صاحب القميص رقم 8 في مصر - إمام عاشور - بالنسبة لي هو أفضل لاعب على الإطلاق في أمم إفريقيا 2023، مستوى ثقته ومهاراته وتأثيره على المباراة، الرؤية ولمساته.. يا إلهي! موهبة عالمية".

Shirt 8 for Egypt - remember him. Emam Ashour - For me, he is by far the best player at the @TotalAFCON2023 . A technical wonder. His skill set, level of confidence, influence on the game, play making attributes, vision and touch - OMG! World class talent. Africa talent is bk pic.twitter.com/jZ5U6fPQVe — Aldrine Nsubuga SNR (@AldrineLive) January 22, 2024

"إمام عاشور لاعب قوي جدا، اكتشاف رائع، لم أكن أعرف اللاعب من الأساس".

Emam ashour c’est très fort , belle révélation je connaissais pas du tout le joueur — martinez (@Bellerin782) January 22, 2024

"اللاعب إمام عاشور محرك النادي الأهلي ومنتخب مصر".

Emam Ashour 🔥🎯💯 Al Ahly and Egypt engine..... pic.twitter.com/ckXnlxDtyA — MUKUBA BOY (@mwenya_eric) January 22, 2024

"إمام عاشور يلعب في الدوري المصري، لاعب خط وسط رائع، احضروه إلى أرسنال".

emam ashour plays in the egyptian premier league. fantastic midfielder. bring him to arsenal. — dámiláre dòsùnmú (@tarykuh) January 22, 2024

"إمام عاشور، يا له من لاعب، لماذا لا تستطيع الفرق الأوروبية الكبرى أن تتجه إليه؟ في كل مرة يمتلك الكرة يحدث شيئا ما.. رائع".

What a player Emam Ashour Metwally Abdelghany is, damn. Why can’t big European teams come for him?. Everytime he gets the ball something tends to happen Wow pic.twitter.com/Z31iRGiT2o — Che (@Guevara_Ouganda) January 22, 2024

"إمام عاشور لا يستحق هذه النسخة من المنتخب المصري، لاعب الوسط الحلم، أعتقد أنه حتى هذه المرحلة هو لاعب البطولة".

Emam Ashour doesn't deserve this Egypt team .He is the dream midfilder .I think to this stage he the player of the tournament pic.twitter.com/l9XYmBZAKm — Dannie Priva (@DanielB62992012) January 22, 2024

"لا تتحدث إيدو -المدير الرياضي لأرسنال- فقط ادفع مهما كانت القيمة المالية، نحتاج إلى إمام عاشور في أرسنال.. يا له من لاعب".

Don’t speak Edu, Just pay whatever the fee is. I need Emam Ashour at Arsenal. What a player.🌟 pic.twitter.com/Bzo90lzC4a — ✞ (@LeroyAFC_) January 22, 2024

"تغريدة تقدير لإمام عاشور".