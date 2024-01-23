تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 02:04

كتب : محمد سمير

مصر - كاب فيردي - إمام عاشور

انهالت الإشادات على إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر بعد مستواه ضد كاب فيردي.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

وتعادل منتخب مصر أمام كاب فيردي بهدفين لكل منهما في ختام دور المجموعات من أمم إفريقيا.

وطالب عدد من المتابعين الأجانب سرعة إتمام التعاقد مع اللاعب بغض النظر عن القيمة المالية.

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وحسم منتخب مصر تأهله إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا رغم عدم تحقيق أي انتصار.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات المتابعين غير المصريين التي تشيد بأداء إمام عاشور:

"إمام عاشور لديه 10 رئات.. يا له من مُتقن لعمله".

"تذكروا اللاعب صاحب القميص رقم 8 في مصر - إمام عاشور - بالنسبة لي هو أفضل لاعب على الإطلاق في أمم إفريقيا 2023، مستوى ثقته ومهاراته وتأثيره على المباراة، الرؤية ولمساته.. يا إلهي! موهبة عالمية".

"إمام عاشور لاعب قوي جدا، اكتشاف رائع، لم أكن أعرف اللاعب من الأساس".

"اللاعب إمام عاشور محرك النادي الأهلي ومنتخب مصر".

"إمام عاشور يلعب في الدوري المصري، لاعب خط وسط رائع، احضروه إلى أرسنال".

"إمام عاشور، يا له من لاعب، لماذا لا تستطيع الفرق الأوروبية الكبرى أن تتجه إليه؟ في كل مرة يمتلك الكرة يحدث شيئا ما.. رائع".

"إمام عاشور لا يستحق هذه النسخة من المنتخب المصري، لاعب الوسط الحلم، أعتقد أنه حتى هذه المرحلة هو لاعب البطولة".

"لا تتحدث إيدو -المدير الرياضي لأرسنال- فقط ادفع مهما كانت القيمة المالية، نحتاج إلى إمام عاشور في أرسنال.. يا له من لاعب".

"تغريدة تقدير لإمام عاشور".

مصر أمم إفريقيا تغريدة إمام عاشور
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