مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما يتأهل منتخب لم يفز في دور المجموعات

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:48

كتب : محمد رؤوف

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لم تتمكن الكرة المصرية في تاريخها من التأهل إلى أدوار إقصائية في أي بطولة مجمعة شاركت فيها من قبل بدون تحقيق أي فوز في دور المجموعات.

ولكن حقق الجيل الحالي من منتخب الفراعنة ما لم يحدث من قبل وهو الصعود للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، وذلك بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولم يكن منتخب مصر هو الوحيد الذي فعل ذلك في البطولات المجمعة.

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ونستعرض أبرز المنتخبات التي تمكنت من التأهل لأدوار إقصائية بدون تحقيق أي فوز كما فعل منتخب مصر وذلك في بطولتين هما الأقوى على مستوى المنتخبات وهما كأس العالم ويورو.

كأس العالم 1958

أقيمت بطولة كأس العالم 1958 في السويد.

وفي المجموعة الثالثة تواجد السويد وويلز والمجر والمكسيك.

Wales at the 1958 World Cup: a quarter-final run with a difference | Wales | The Guardian

واستطاع منتخب ويلز من التأهل لدور ربع النهائي بدون الفوز في أي مباراة وتعادل في الـ3 مباريات.

وخسرت ويلز سريعا في ربع النهائي من بطل النسخة البرازيل بهدف دون رد وخرجت ويلز من البطولة.

كأس العالم 1982

كانت المجموعة الأولى من البطولة التي أقيمت في إسبانيا تضم كل من بولندا وإيطاليا والكاميرون وبيرو.

وتأهل منتخب الأتزوري بدون تحقيق أي انتصار وتعادل في جميع المباريات.

في تلك النسخة كان هناك مرحلتين مجموعات، فتأهلت إيطاليا إلى دور المجموعات الآخر وفي هذه المرة تصدرت بلاد البيتزا المجموعة بعد الفوز على البرازيل والأرجنتين.

1982 World Cup: Italy defeats Germany in final - Sports Illustrated Vault | SI.com

هذا دور المجموعات يؤهل إلى نصف النهائي ولعبت إيطاليا ضد بولندا وفازت هدفين دون رد.

وتوجت إيطاليا بالبطولة بعد الفوز على ألمانيا الغربية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كأس العالم 1986

حقق منتخب بلغاريا ما حققه منتخب مصر بالتأهل للأدوار الإقصائية، لكن ذلك في كأس العالم 1986 التي أقيمت في المكسيك.

بلغاريا تأهلت كأفضل مركز ثالث ليس فقط بدون فوز، بل بطريقة أسوأ وهو التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.

OldFootballPhotos على X:

وخسرت بلغاريا في دور الـ16 من المسكيك بهدفين دون رد.

كأس العالم 1990

نتذكر جميعا كأس العالم 1990 في إيطاليا ومشاركتنا فيها بجانب 1930 و2018.

تأهل منتخب هولندا من مجموعة مصر إلى الدور الـ16 بل ومعها منتخب أيرلندا كذلك والثنائي حقق نفس النقاط من تعادلات في 3 مباريات.

FIFA world cup 1990, Egypt Vs Nederland @AhmedZidan1971 - YouTube

ومصر تذيلت الترتيب بتعادلين وهزيمة.

في جدول أفضل مراكز الثالث كان منتخب هولندا هو الوحيد من 5 منتخبات لم يحقق الفوز أبدا.

وخسرت هولندا في دور الـ16 من ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم 1998

تمكن منتخب تشيلي من التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 1998 الذي استضافته فرنسا.

وكانت إيطاليا والنمسا والكاميرون رفقة تشيلي في المجموعة.

Chile 1998. iron team, solid, with an explosive attack made by zamorano and salas. Back in the world cup after 16 years. : r/classicsoccer

وتعادلت تشيلي في جميع المباريات.

وخسرت تشيلسي في دور الـ16 من البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف.

يورو 2016

يعد المثال الأشهر بين الجماهير هو منتخب البرتغال في يورو 2016 إذ تمكن من التأهل للأدوار الإقصائية بعد عدم تحقيق أي فوز.

لعب البرتغال في المجموعة السادسة رفقة المجر وأيسلندا والنمسا وتعادل ضدهم جميعا.

ثم فاز المنتخب على كرواتيا في دور الـ16 وبولندا في ربع النهائي وويلز في نصف النهائي وفاز على فرنسا في النهائي وتوج بالبطولة.

Cristiano Ronaldo hints at Lionel Messi upper hand with Portugal Euro 2016 comments | Football | Sport | Express.co.uk

وكان منتخب البرتغال هو الوحيد في جدول ترتيب أفضل المراكز الثالث الذي لم يحقق أي انتصار.

وكانت تلك هي كل المرات التي تمكن فيها منتخب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولتين التي يعتبران هما الأقوى في العالم على مستوى المنتخبات.

ولنرى وننتظر ماذا سيفعل منتخب مصر في البطولة المفضلة للفراعنة.

مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار كأس العالم يورو إيطاليا
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