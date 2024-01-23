حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:47

كتب : FilGoal

حازم إمام

شدد حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على منتخب مصر أن الجميع يشعر بالمسؤولية في بطولة أمم إفريقيا.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع كان في حالة قلق والكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر".

وأضاف "محمد أبو العلا طبيب مميز جدا وكل اللاعبين مهمين بالنسبة لنا ولمنتخب مصر".

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وأكمل "نتأسف للجمهور على نتائج منتخب مصر في دور المجموعات واللاعبين ظهروا بمستوى مميز أمام كاب فيردي ونعدهم بالأفضل في القادم".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمباراة المقبلة ونحن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويتأهل لدور الـ16.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب المجموعة ويأتي بعده الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنفس الرصيد.

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