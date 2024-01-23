تريزيجيه: أعد الشعب المصري بلقب أمم إفريقيا.. ولا قلق من المنافس المقبل

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مصر أمام كاب فيردي

وعد محمود حسن تريزيجيه الشعب المصري بحصد لقب أمم إفريقيا والقتال حتى النهاية.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

مصر

وتعادل منتخب مصر في مبارياته الثلاثة بنفس النتيجة 2-2 أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام ثاني المجموعة السادسة في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل.

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وقال تريزيجيه عبر قناة بي إن سبورتس: "أعد الشعب المصري بالعودة بلقب أمم إفريقيا إلى مصر، سنقاتل حتى النهاية حتى حصد اللقب".

وشدد "إن شاء الله لا قلق من مواجهة ثمن النهائي، وستظهر الروح الحقيقية لمنتخب مصر في الأدوار المقبلة".

وأعرب تريزيجيه عن ثقته في لاعبي المنتخب وإظهار ما يكفي من الروح من أجل حسم التأهل.

واختتم تريزيجيه تصريحاته "بلا أي غرور نحن منتخب مصر، ولا يهم من سنواجه في ثمن النهائي بل نحن مصدر القلق للمنافسين".

وصعد منتخب مصر إلى ثمن النهائي دون تحقيق أي انتصار في دور المجموعات.

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