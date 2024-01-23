إمام عاشور: المنتخب سيظهر بشكل أفضل.. ومحمد صلاح فخر لنا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

مصر - كاب فيردي - إمام عاشور

يرى إمام عاشور لاعب منتخب مصر أن الفريق سيظهر بشكل أفضل في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

وقال إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على التأهل والمنتخب في المباريات المقبلة سيظهر بشكل أفضل".

وأضاف "سنركز بكل قوة على المباراة المقبلة وهدفنا كان عبور دور المجموعات بأي شكل".

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وأتم تصريحاته "محمد صلاح سيظل فخرا لنا جميعا، وأشكر كل اللاعبين من شارك في المباراة ومن لم يشارك".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويتأهل لدور الـ16.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب المجموعة ويأتي بعده الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنفس الرصيد.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية إمام عاشور
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