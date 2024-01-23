حجازي: نشعر بحزن شديد بسبب النتائج.. ومن المهم رد الفعل في القادم

أبدى أحمد حجازي قائد منتخب مصر أمام كاب فيردي، حزنه الشديد بسبب الفشل في تحقيق أي انتصار بدور المجموعات رغم التأهل لثمن النهائي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ثمن النهائي رغم التعادل 2-2 ضد كاب فيردي والصعود بـ 3 نقاط في المركز الثاني.

وقال حجازي عبر قناة بي إن سبورتس: "نشعر بحزن شديد بسبب نتائجنا في دور المجموعات، الفريق يشعر بأن هناك تقصير في شيء ما ونسعى لتصحيح ذلك".

وأضاف "لا نقدم الأداء المطلوب سوى عندما نكون في موقف صعب ويجب أن نصحح ذلك لأن المرحلة المقبلة أصعب".

وشدد حجازي "لدينا خمسة أيام مقبلة راحة يمكننا تصحيح الأمر بعد زوال الضغط العصبي من أجل التأهل".

وتابع "يجب أن نتحسن في الكثير من الأمور ولا يهم طريقة الصعود ولكن رد الفعل فيما هو قادم".

واختتم حجازي تصريحاته "على المستوى الشخصي أنا حزين جدا ويجب أن نتحسن ذهنيا ونفسيا وبدنيا".

ويلعب منتخب مصر أمام ثاني المجموعة السادسة في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل.