كرنفال أمم إفريقيا - كان قريبا من اللعب لـ قطر.. تريزيجيه رجل مباراة كاب فيردي

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 00:44

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مصر أمام كاب فيردي

حصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق.

ولعب منتخب الفراعنة ضد منافسه كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وساهم تريزيجيه في ثنائية مصر بتسجيله هدف وصناعة آخر.

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وأتت أرقامة كالتالي:

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

لمسات للكرة: 28

تمريرات مفتاحية: 2

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

تسديدات على المرمى: 2

تسديدات خارج المرمى: 2

تم ترشيح تريزيجيه في فترة ما للتجنيس في قطر ووافق اللاعب وجهز أوراقه من أجل هذه الخطوة قبل أن يأتي علي ماهر ويغير مسيرته.

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