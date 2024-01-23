كرنفال أمم إفريقيا - كان قريبا من اللعب لـ قطر.. تريزيجيه رجل مباراة كاب فيردي
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 00:44
كتب : FilGoal
حصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على جائزة رجل المباراة بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ولعب منتخب الفراعنة ضد منافسه كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وساهم تريزيجيه في ثنائية مصر بتسجيله هدف وصناعة آخر.
وأتت أرقامة كالتالي:
أهداف: 1
صناعة أهداف: 1
لمسات للكرة: 28
تمريرات مفتاحية: 2
صناعة فرص محققة للتهديف: 1
تسديدات على المرمى: 2
تسديدات خارج المرمى: 2
تم ترشيح تريزيجيه في فترة ما للتجنيس في قطر ووافق اللاعب وجهز أوراقه من أجل هذه الخطوة قبل أن يأتي علي ماهر ويغير مسيرته.
لمعرفة المزيد من المعلومات عنه من هنا
نرشح لكم
فيتوريا: الرحيل عن أبيدجان سيكون في صالح مصر.. والتأهل بتلك الطريقة لا يهم تريزيجيه: أعد الشعب المصري بلقب أمم إفريقيا.. ولا قلق من المنافس المقبل حجازي: نشعر بحزن شديد بسبب النتائج.. ومن المهم رد الفعل في القادم طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16 والمنافسين المحتملين ..والأسوأ منه بعد أحداث الركراكي ومبيمبا.. بيان من الاتحاد المغربي للرد على اتحاد الكونغو الديمقراطية انتهت مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (2)-(2) موزمبيق