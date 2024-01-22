مستغلا قرب انتهاء عقده.. يوفنتوس يتعاقد مع لاعب ميلان السابق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع تياجو ديالو مدافع فريق ليل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واستغل يوفنتوس رفض المدافع البرتغالي تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع النادي الفرنسي ليتعاقد معه حاليا.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن ثمن التعاقد وصل إلى 3.6 ملايين يورو مع إضافة مليون ونصف يورو كمكافآت.

ويمتد عقد المدافع البالغ من العمر 23 عاما حتى 2026 مع وجود إمكانية للنادي لتجديد العقد لعامين إضافيين من قبل يوفنتوس فقط.

⚪️⚫️ Official, confirmed. Tiago Djaló joins Juventus from Lille on €3.6m fee plus €1.5m add-ons. Contract until June 2026 for Djaló. pic.twitter.com/d34zOcQmA9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024

وانتقل ديالو إلى فريق ميلان تحت 19 عاما قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي مقابل مليون يورو في يناير 2019.

واستمر ديالو مع الروسونيري لمدة 6 أشهر فقط ورحل إلى ليل مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2019.

ويعاني ديالو من تمزق في الرباط الصليبي منذ 5 مارس 2023 ولم يشفى حتى الآن من الإصابة وبالرغم من ذلك صمم يوفنتوس على التعاقد معه.

وتوج ديالو من قبل ببطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وبالسوبر الفرنسي 2021-2022.