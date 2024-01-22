قناع التأهل

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

نيجيريا

فاز منتخب نيجيريا على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقة 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسجل هدف النسور الوحيد أوبا سانجانتي مدافع غينيا بيساو في مرماه.

ويعتبر هذا الانتصار الثاني على التوالي لنيجيريا بعد الفوز في المباراة الماضية على مستضيف البطولة كوت ديفوار بهدف دون رد، وتعادل ضد غينيا الاستوائية في المباراة الافتتاحية بهدف لكل فريق.

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ويتصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وتأتي نيجيريا في الوصافة بنفس الرصيد، وكوت ديفوار في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل غينيا بيساو المجموعة بدون نقاط.

سيطرة نيجيرية

سيطر منتخب نيجيريا منذ البداية على مجريات المباراة دون فاعلية بسبب دفاع غينيا بيساو المتراجع والاعتماد على خط دفاع متأخر للغاية مما صعب من مهمة نيجيريا.

نيران صديقة

فك منتخب نيجيريا دفاعات غينيا بيساو بعد توغل موزيس سيمون من الجهة اليسرى ولعب عرضية أرضية قوية كان ينتظرها فيكتور أوسيمين لكن سانجانتي لم يتمكن من إبعاد الكرة بشكل صحيح وأدخلها المرمى في الدقيقة 37.

وقت تقنية الفيديو قد جاء

في الدقيقة 59 تمكن أوسيمين من تسجيل الهدف الثاني وكان يعتقد أن ذلك سيقتل آمال غينيا بيساو، لكن تدخلت تقنية الفيديو وكشفت عن وجود لمسة يد على أوسيمين.

وتعادل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 عن طريق فرانكولينو دجو ولكن أثناء احتفاله تم احتسابه تسلل وأكدت تقنية الفيديو على ذلك.

وتمكن منتخب النسور من التماسك والحفاظ على هدف الانتصار حتى نهاية المباراة.

نيجيريا غينيا بيساو كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار فيكتور أوسيمين
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