انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(4) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو
الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
قيقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.
وتتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، ثم يأتي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا نقاط.
=====================
الترتيب الحالي (دقيقة بدقيقة)
غينيا الاستوائية: 7 نقاط
نيجيريا: 7 نقاط
كوت ديفوار: 3 نقاط
غينيا بيساو: 0
=====================
كوت ديفوار (0)-(2) غينيا الاستوائية
ق 88 جووووول جانيك بويلا يكمل المهزلة
ق 76 جوووووول الثالث إميليو إنسوي يسجل هدفه الخامس في كأس الأمم
ق 73 جووووول بابلو جانيت يدمر آمال كوت ديفوار
ق 67 جووووول جان فيليب كراسو يسجل ولكن الهدف سيخضع للمراجعة مجددا
الشوط الثاني
ق 45+3 الهدف يًُلغى
ق 45+2 جوووول التعادل من إبراهيم سانجاري ولكن قيد المراجعة
ق 40 جوووول الصاعقة من إنسوي تسقط على رأس صاحب الأرض
بداية المباراة
نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو
ق 83 جوووول نيجيريا تسجل الثاني ولكن نفس الراية توقفهم
ق 82 جوووول غينيا بيساو تتعادل ولكن الراية توقف الاحتفال
ق 59 جووول من فيكتور أوسيمين ولكن يتم إلغاؤه بسبب لمسة يد
الشوط الثاني
ق 37 جوووول نيجيريا تسجل الأول بالنيران الصديقة لأوبا سانجانتي
بداية المباراة