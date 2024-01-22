انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(4) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو

الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - هدف سيكو فوفانا

قيقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لختام منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا.

وتتصدر غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، ثم يأتي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا نقاط.

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الترتيب الحالي (دقيقة بدقيقة)

غينيا الاستوائية: 7 نقاط

نيجيريا: 7 نقاط

كوت ديفوار: 3 نقاط

غينيا بيساو: 0

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كوت ديفوار (0)-(2) غينيا الاستوائية

ق 88 جووووول جانيك بويلا يكمل المهزلة

تابع من هنا

ق 76 جوووووول الثالث إميليو إنسوي يسجل هدفه الخامس في كأس الأمم

ق 73 جووووول بابلو جانيت يدمر آمال كوت ديفوار

ق 67 جووووول جان فيليب كراسو يسجل ولكن الهدف سيخضع للمراجعة مجددا

الشوط الثاني

ق 45+3 الهدف يًُلغى

ق 45+2 جوووول التعادل من إبراهيم سانجاري ولكن قيد المراجعة

ق 40 جوووول الصاعقة من إنسوي تسقط على رأس صاحب الأرض

بداية المباراة

نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو

تابع من هنا

ق 83 جوووول نيجيريا تسجل الثاني ولكن نفس الراية توقفهم

ق 82 جوووول غينيا بيساو تتعادل ولكن الراية توقف الاحتفال

ق 59 جووول من فيكتور أوسيمين ولكن يتم إلغاؤه بسبب لمسة يد

الشوط الثاني

ق 37 جوووول نيجيريا تسجل الأول بالنيران الصديقة لأوبا سانجانتي

بداية المباراة

كوت ديفوار نيجيريا كأس الأمم الإفريقية غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا غينيا الاستوائية
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