أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

موريتانيا

سيحاول أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا تكرار الإنجاز الذي حققه مع منتخب جزر القمر في النسخة الماضية من أمم إفريقيا، حين يواجه الجزائر في ختام مرحلة المجموعات بنسخة 2023.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء لحسم تأهله أو الإقصاء من البطولة، وعينه على مباراة بوركينا فاسو وأنجولا.

بينما يسعى المنتخب الموريتاني لاقتناص بطاقة التأهل ضمن أفضل الثوالث، فالمرابطون بلا رصيد من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من أنجولا وبوركينا فاسو، ونقطتين للجزائر.

أخبار متعلقة:
توقع نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي واكسب قميص المنتخب ونافس على بلاي ستيشن 4 أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي عن مستوى محرز والتحكيم وإمكانية التأهل أو الإقصاء كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مشاركات أحمد حسن في البطولة بشكل جيد؟ أمم إفريقيا - قائد المغرب يعلق على المشادة الجماعية بعد لقاء الكونغو الديمقراطية

وقال عبده في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "ربما يكون منتخب الجزائر أفضل منا، لكن يمكننا إحداث الفارق بوجود لاعبين مميزين، لدينا نقاط قوة أخرى مثل الإبداع".

وأضاف "نحن نسعى لتحقيق الفوز الأول، بينما يبحث منتخب الجزائر عن اللقب، ليس الشيء نفسه".

وتابع "سنحاول البحث عن التأهل على حساب الجزائر، ستكون معركة بدنية في أرض الملعب".

وأكمل "في النسخة الماضية من أمم إفريقيا كنت في الوضع نفسه مع منتخب جزر القمر، ولعبنا مباراة الجولة الأخيرة بلا ضغوط، وتمكنا من إقصاء غانا".

وواصل "أريد أن أكرر النجاح الذي حققته مع جزر القمر في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية".

في أمم إفريقيا 2021 تأهل منتخب جزر القمر لدور الـ16 برصيد 3 نقاط حققها بالفوز على غانا، لكن ودع المسابقة في دور الـ16 على يد منتخب الكاميرون صاحب الارض.

وأوضح "سمعت الكثير من الانتقادات ضد لاعبي الجزائر ولكنني أحترمهم كثيرا. عندما يظهر أي لاعب بمستوى باهت تجد بديله يتألق ويحدث الفارق".

وأتم "قلت للاعبين إن إهداء الخصوم هدايا كثيرة مثلما حدث أمام أنجولا ليس جديرا بمنتخب يمكنه التأهل لدور الـ16".

ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا، وفي الوقت نفسه يلعب منتخب أنجولا ببوركينا فاسو.

الجزائر أنجولا بوركينا فاسو غانا موريتانيا جزر القمر أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 7 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 20 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 42 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 57 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة