أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا

سيحاول أمير عبده مدرب منتخب موريتانيا تكرار الإنجاز الذي حققه مع منتخب جزر القمر في النسخة الماضية من أمم إفريقيا، حين يواجه الجزائر في ختام مرحلة المجموعات بنسخة 2023.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء لحسم تأهله أو الإقصاء من البطولة، وعينه على مباراة بوركينا فاسو وأنجولا.

بينما يسعى المنتخب الموريتاني لاقتناص بطاقة التأهل ضمن أفضل الثوالث، فالمرابطون بلا رصيد من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من أنجولا وبوركينا فاسو، ونقطتين للجزائر.

وقال عبده في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "ربما يكون منتخب الجزائر أفضل منا، لكن يمكننا إحداث الفارق بوجود لاعبين مميزين، لدينا نقاط قوة أخرى مثل الإبداع".

وأضاف "نحن نسعى لتحقيق الفوز الأول، بينما يبحث منتخب الجزائر عن اللقب، ليس الشيء نفسه".

وتابع "سنحاول البحث عن التأهل على حساب الجزائر، ستكون معركة بدنية في أرض الملعب".

وأكمل "في النسخة الماضية من أمم إفريقيا كنت في الوضع نفسه مع منتخب جزر القمر، ولعبنا مباراة الجولة الأخيرة بلا ضغوط، وتمكنا من إقصاء غانا".

وواصل "أريد أن أكرر النجاح الذي حققته مع جزر القمر في النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية".

في أمم إفريقيا 2021 تأهل منتخب جزر القمر لدور الـ16 برصيد 3 نقاط حققها بالفوز على غانا، لكن ودع المسابقة في دور الـ16 على يد منتخب الكاميرون صاحب الارض.

وأوضح "سمعت الكثير من الانتقادات ضد لاعبي الجزائر ولكنني أحترمهم كثيرا. عندما يظهر أي لاعب بمستوى باهت تجد بديله يتألق ويحدث الفارق".

وأتم "قلت للاعبين إن إهداء الخصوم هدايا كثيرة مثلما حدث أمام أنجولا ليس جديرا بمنتخب يمكنه التأهل لدور الـ16".

ويلعب منتخب الجزائر ضد موريتانيا، وفي الوقت نفسه يلعب منتخب أنجولا ببوركينا فاسو.

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