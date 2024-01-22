كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مشاركات أحمد حسن في البطولة بشكل جيد؟

مدافع المغرب - ظهر علينا بعض الإعياء في الدقائق الأخيرة من لقاء الكونغو الديمقراطية

أمم إفريقيا - قائد المغرب يعلق على المشادة الجماعية بعد لقاء الكونغو الديمقراطية

أمم إفريقيا - رئيس الاتحاد الجزائري: لا نتحدث عن مؤامرة تحكيمية ولكن

مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح