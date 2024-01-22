أمم إفريقيا - رئيس الاتحاد الجزائري: لا نتحدث عن مؤامرة تحكيمية ولكن

أوضح وليد صادي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن الحديث عن أخطاء التحكيم في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو لا يعتبر حديث عن مؤامرة تحكيمية.

وتعادل الأفناك في الجولة الثانية مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة برأسية مدوية من بغداد بونجاح. (طالع التفاصيل)

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وقال صادي في تصريحات للصحفيين: "لا نتحدث عن مؤامرة تحكيمية، ولكن حكم تقنية الفيديو هو المتسبب في عدم احتساب ركلة جزاء لنا أمام بوركينا، لأنه لم يستدعي حكم الساحة".

وأضاف "النقطة أعادتنا إلى الطريق الصحيح، وستكون كافية لتقديم مباراة قوية أمام موريتانيا".

وأكمل "سنعمل على الفوز لا غير أمام موريتانيا، لأننا إذا تأهلنا إلى الدور القادم سنبقى في مدينة بواكي".

ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل.

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