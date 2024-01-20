أخضر بسيناريو مصري

السبت، 20 يناير 2024 - 18:13

كتب : إسلام أحمد

بوركينا فاسو - الجزائر

خطف بغداد بونجاح نقطة تعادل متأخرة لـ الجزائر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2023.

سجل لبوركينا فاسو: محمد كوناتي وبيرتراند تراوري، فيما سجل ثنائية الثعالب: بغداد بونجاح.

وكرر منتخب الجزائر سيناريو منتخب مصر في البطولة حتى الآن، حيث تعادلا في مباراتين وأصبح في رصيد كل منتخب نقطتين.

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ويبقى الأمل للفراعنة والثعالب في الجولة الأخيرة بالفوز ضد كاب فيردي وموريتانيا على الترتيب للتأهل لدور الـ 16 وتفادي سيناريو مفاجئ بالخروج المبكر.

بونجاح أصبح هداف البطولة حتى الآن بالتساوي مع إيميلو نسوي مهاجم غينيا الاستوائية برصيد 3 أهداف.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد قبل لقائهما بعد أقل من ساعة.

التشكيل

أجرى جمال بلماضي المدير الفني لـ الجزائر تغييرين في خط الوسط.

وبدأ رامز زروقي وسفيان فيجولي في وسط ثعالب الصحراء على حساب فارس شايبي وإسماعيل بن ناصر الذي خرج من قائمة الفريق خلال المباراة بسبب الإصابة.

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في المقابل بدأ بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز في تشكيل بوركينا فاسو.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق يوسف عطال الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 12.

ضغط الثعالب تواصل، فراوغ بونجاح الحارس وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 26 مهدرا فرصة محققة للتسجيل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل عبدول تابسوبا عرضية متقنة أودعها محمد كوناتي برأسية على الطائر في شباك الجزائر.

الحكم المساعد لم يحتسب الهدف وأشهر راية التسلل، لكن تقنية الفيديو أعلنت صحة الهدف بداعي وجود لاعب غطى التسلل في دفاع الجزائر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الخيول.

دفع بلماضي في بداية الشوط الثاني بمحمد الأمين عمورة بدلا من فيغولي.

ضغط الجزائر الشرس مع بداية الشوط الثاني أسفر عن هدف تعادل في الدقيقة 51 عندما استغل بونجاح تخبط دفاع بوركينا وسجل في الشباك.

وكاد بونجاح أن يسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين بعد عرضية متقنة من عمورة مرت من الجميع لكن رأسية مهاجم السد القطري جاءت في الشباك الخارجية.

وارتطم بعدها محمد عمورة بقائم بوركينا خلال محاولة تسجيل هدف آخر للجزائر وسقط وتلقى العلاج واستمر اللعب.

وفي الدقيقة 69 طالب لاعبو بوركينا بالحصول على ركلة جزاء بسبب خطأ دفاعي من ريان أيت نوري.

تقنية الفيديو طالبت مراجعة الحكم للقطة الذي احتسب ركلة جزاء سجلها بيرتراند تراوري من علامة الجزاء في الدقيقة 71.

وتعادل تراوري مع أريستد بانسيه برصيد 4 أهداف لصالح الخيول في أمم إفريقيا وخلف هدافهم في البطولة آلان تراوري صاحب الـ 5 أهداف.

وطالب آدم وناس بديل محرز باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على المدافع البوركينابي لكن الحكم رفضها في الدقيقة 87.

واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدلا من الضائع. وفي الدقيقة الخامسة من ركلة ركنية نفذها وناس وأودعها بونجاح برأسية مدوية في الشباك مسجلا التعادل القاتل، ونقطة تبقي على الأمال.

الجزائر بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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