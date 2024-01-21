أمم إفريقيا - عضو اتحاد الكرة: خروج صلاح من المعسكر؟ أول مرة أسمع ذلك

تفاجأ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بصدور بيان خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر عقب لقاء كاب فيردي في أمم إفريقيا وعودته لإنجلترا بسبب الإصابة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن فيه خروج محمد صلاح من المعسكر عقب مباراة كاب فيردي وحدد موعد عودته المحتملة. (طالع التفاصيل)

وقال أبو الوفا عبر قناة DMC: "هناك إصرار على الفوز غدا، وحالة اللاعبين التي رأيتها هدفها إسعاد الشعب المصري".

وأضاف "إصابة صلاح تستغرق حوالي أسبوع أو أكثر، وأعتقد إنه إذا عاد لإنجلترا بالتأكيد هذا الأصلح له".

وردا على صدور بيان من اتحاد الكرة بشأن صلاح أجاب قائلا: "أول مرة أسمع عن خروج صلاح من معسكر منتخب مصر وسفره لإنجلترا وإذا صدر من اتحاد الكرة بيانا فالأمر صحيح".

وأردف "إذا رأى حازم إمام وخالد الدرندلي أن قرار خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر هو الأصح، فلا مشكلة في ذلك".

وأتم "لاعبو منتخب مصر رجال وعلى قدر المسؤولية ومتفائل بقدراتنا خاصة لأننا عندما نتعثر في أول لقاء نعود بالكأس".

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.