كرنفال أمم إفريقيا - داكا مشجع ليفربول رجل مباراة زامبيا وتنزانيا

الأحد، 21 يناير 2024 - 22:37

كتب : FilGoal

باستون داكا

حصد باستون داكا مهاجم زامبيا جائزة رجل مباراة فريقه ضد تنزانيا في أمم إفريقيا 2023.

وخطف داكا برأسية قوية هدف التعادل لبلاده وحافظ على آمالهم في التأهل للدور المقبل رغم النقص العددي طيلة الشوط الثاني.

ورفع منتخب زامبيا رصيده لنقطتين بتعادلين بالتساوي مع الكونغو الديموقراطية، ويتصدر المغرب الترتيب.

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ويتذيل منتخب تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وشارك داكا في كامل أحداث اللقاء، سدد مرتين وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

ومرر 8 مرات بشكل صحيح من أصل 13.

وفاز بصراع هوائي وحيد من أصل 3.

كان داكا مشجعا لفريق ليفربول في صغره اتباعا لوالده، الذي كان لاعبا في فريق نيتروجين ستارز المحلي المغمور. (تعرف على قصة داكا أكثر من خلال كرنفال أمم إفريقيا)

تنزانيا أمم إفريقيا زامبيا
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