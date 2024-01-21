كرنفال أمم إفريقيا - داكا مشجع ليفربول رجل مباراة زامبيا وتنزانيا

حصد باستون داكا مهاجم زامبيا جائزة رجل مباراة فريقه ضد تنزانيا في أمم إفريقيا 2023.

وخطف داكا برأسية قوية هدف التعادل لبلاده وحافظ على آمالهم في التأهل للدور المقبل رغم النقص العددي طيلة الشوط الثاني.

ورفع منتخب زامبيا رصيده لنقطتين بتعادلين بالتساوي مع الكونغو الديموقراطية، ويتصدر المغرب الترتيب.

ويتذيل منتخب تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

باتسون داكا يسجل هدف التعادل للمنتخب الزمبي في شباك المنتخب التنزاني#كأس_أمم_إفريقيا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/chgYGW4pLu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024

وشارك داكا في كامل أحداث اللقاء، سدد مرتين وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

ومرر 8 مرات بشكل صحيح من أصل 13.

وفاز بصراع هوائي وحيد من أصل 3.

كان داكا مشجعا لفريق ليفربول في صغره اتباعا لوالده، الذي كان لاعبا في فريق نيتروجين ستارز المحلي المغمور. (تعرف على قصة داكا أكثر من خلال كرنفال أمم إفريقيا)