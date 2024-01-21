أمم إفريقيا - مبيمبا عن مشادته مع الركراكي: ما قاله المدرب لا يصح.. وهذه عدالة الله

الأحد، 21 يناير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

شانسيل مبيمبا - وليد الركراكي

كشف تشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو الديمقراطية عن سبب المشادة التي وقعت بينه وبين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بعد مباراة الفريقين.

وقال مبيمبا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم".

وأضاف "أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - عاش بهوية وتاريخ ميلاد مزورين.. تعرف على رجل مباراة المغرب والكونغو أمم إفريقيا - سايس يفتح النار بسبب مواعيد المباريات: الأمر خطير ويجب الاهتمام باللاعبين أمم إفريقيا - الركراكي: لم نستغل فرصنا لقتل المباراة.. وسنتعلم من الأخطاء للمستقبل ديسابر يعرف المغرب

وتابع "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا".

وأوضح "سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل. عدالة الله موجودة. لست باللاعب الخارق ولكني أعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فم الركراكي".

ورفض مبيمبا الكشف عن الكلمة التي أغضبته، تاركا الأمر لمدرب منتخب المغرب.

وتعادلت الكونغو الديمقراطية مع المغرب بهدف لكل فريق ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا.

المغرب على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليه الكونغو وزامبيا بنقطتين لكل منهما، فيما تتذيل تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

المغرب الكونغو أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية وليد الركراكي مبيمبا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - منتخب وحيد ودع وفرصة لـ 21 من أجل دور الـ 16.. وطريق التأهل كأفضل ثالث كرنفال أمم إفريقيا - أكبر الأولاد رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا أشطر أولاد أمم إفريقيا - عضو اتحاد الكرة: خروج صلاح من المعسكر؟ أول مرة أسمع ذلك كرنفال أمم إفريقيا - داكا مشجع ليفربول رجل مباراة زامبيا وتنزانيا انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (4)-(0) ناميبيا.. فوز الأولاد أمم إفريقيا - التشكيل.. بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا وشالويلي في هجوم ناميبيا العقدة مستمرة
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - منتخب وحيد ودع وفرصة لـ 21 من أجل دور الـ 16.. وطريق التأهل كأفضل ثالث 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - أكبر الأولاد رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا 45 دقيقة | كوت ديفوار 2023
هاتريك في 6 دقائق.. جيرونا يستعيد الصدارة بفوز كبير على إشبيلية 55 دقيقة | الدوري الإسباني
السيرك بدأ.. يوفنتوس يفوز على ليتشي بثلاثية في انتصار أليجري الـ 300 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - هاني رمزي: رحيل صلاح عن معسكر مصر حاليا بمثابة الصدمة ساعة | كوت ديفوار 2023
أشطر أولاد ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - عضو اتحاد الكرة: خروج صلاح من المعسكر؟ أول مرة أسمع ذلك ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح