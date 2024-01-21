أمم إفريقيا - مبيمبا عن مشادته مع الركراكي: ما قاله المدرب لا يصح.. وهذه عدالة الله

كشف تشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو الديمقراطية عن سبب المشادة التي وقعت بينه وبين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بعد مباراة الفريقين.

وقال مبيمبا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لست بحاجة لكثرة الحديث فعدالة الله هي الأهم".

وأضاف "أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

وتابع "أنا أحترم الركراكي لكونه رجل كبير ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفاز كان مقتطعا".

وأوضح "سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل. عدالة الله موجودة. لست باللاعب الخارق ولكني أعتقد أن هذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فم الركراكي".

ورفض مبيمبا الكشف عن الكلمة التي أغضبته، تاركا الأمر لمدرب منتخب المغرب.

وتعادلت الكونغو الديمقراطية مع المغرب بهدف لكل فريق ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا.

المغرب على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليه الكونغو وزامبيا بنقطتين لكل منهما، فيما تتذيل تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.