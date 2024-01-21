غاب صلاح؟ جوتا يتألق.. ليفربول يواصل تأمين الصدارة بالفوز على بورنموث

واصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي وفاز على بورنموث برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من المسابقة.

ديوجو جوتا النادي : ليفربول ليفربول

وحقق ليفربول الفوز ليصل إلى النقطة 48 في صدارة الدوري، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 25 نقطة في المركز 12.

رباعية ليفربول سجلها كل من ديوجو جوتا هدفين، وداروين نونيز هدفين.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول في المباراة بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وكان صلاح تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي قائلا: "سيكونون بخير بدوني، لدينا لاعبون رائعون، ويمكن لأي لاعب أن يشارك في مركزي وفعل ما أفعله".

تشكيل ليفربول

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون فرص خطيرة مهدرة.

وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول بضربة رأسية من داروين نونيز من أمام المرمى لكنه وضع الكرة بعيدا عن الشباك.

مع بداية الشوط الثاني ظهر ليفربول بشكل أفضل في الهجوم وسجل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 49.

وسجل داروين نونيز الهدف بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديوجو جوتا.

وأضاف جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 70 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة داروين.

وأكمل جوتا الثلاثية في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الرابع في الدقيقة 92 بعد متابعة لعرضية جو جوميز.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول برباعية دون رد.