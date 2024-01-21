تشكيل ليفربول - مدافع يظهر لأول مرة مع الريدز لتعويض الغيابات.. ونونيز يقود الهجوم

يبدأ كونور برادلي أول مباراة له في الدوري الإنجليزي مع ليفربول لتعويض غيابات الدفاع في مواجهة بورنموث بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان على ملعب فيتاليتي في السادسة والنصف.

كونور البالغ 20 عاما يبدأ كظهير أيسر لتعويض غيابات كوستاس تسيميكاس وأندرو روبرتسون، فيما يبدأ جو جوميز كظهير أيمن لتعويض غياب أرنولد.

وجاء تشكيل الريدز:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هيرفي إيليوت

الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز

ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 45 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد لوتون تاون.