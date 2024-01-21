تشكيل ليفربول - مدافع يظهر لأول مرة مع الريدز لتعويض الغيابات.. ونونيز يقود الهجوم
الأحد، 21 يناير 2024 - 17:41
كتب : FilGoal
يبدأ كونور برادلي أول مباراة له في الدوري الإنجليزي مع ليفربول لتعويض غيابات الدفاع في مواجهة بورنموث بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان على ملعب فيتاليتي في السادسة والنصف.
كونور البالغ 20 عاما يبدأ كظهير أيسر لتعويض غيابات كوستاس تسيميكاس وأندرو روبرتسون، فيما يبدأ جو جوميز كظهير أيمن لتعويض غياب أرنولد.
وجاء تشكيل الريدز:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي
الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هيرفي إيليوت
الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز
ويتصدر الريدز الترتيب برصيد 45 نقطة من 20 مباراة.
فيما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد لوتون تاون.
نرشح لكم
غاب صلاح؟ جوتا يتألق.. ليفربول يواصل تأمين الصدارة بالفوز على بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(4) ليفربول.. فوز الأحمر وكيل مارسيال يوضح حقيقة الخلافات مع تين هاج واستبعاده من الفريق هل يعود إلى حيث بدأ؟ سبورت: فلامنجو يضغط للتعاقد مع تياجو ألكانتارا بعد تتويج ميسي بالجوائز الفردية.. رونالدو: الكرة الذهبية "وذا بيست" يفقدان المصداقية سرقه من الغريم سيتي.. مانشستر يونايتد يعلن عن رئيسه المغربي الجديد تقرير: لتعويض رحيل فوفانا المحتمل.. رونالدو يؤيد فكرة ضم كاسيميرو إلى النصر عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما