ماركا: مورينيو لن يدرب الشباب السعودي

الأحد، 21 يناير 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

ذكرت جريدة ماركا الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو لا ينوي تدريب الشباب السعودي.

وكانت تقارير سعودية قد أشارة إلى أن مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي بعد أيام من إقالته من تدريب روما الإيطالي.

وربطت التقارير البرتغالي بخوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية والتي ستكون الأولى له خارج أوروبا. (طالع التفاصيل)

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لكن جريدة ماركا أفادت يوم الأحد أن مورينيو لن يدرب الشباب السعودي.

ونشر بيدرو موراتا صحفي ماركا صورته مع مورينيو عبر حسابه الشخصي على تويتر، وعلق قائلا "لقد تأكدت للتو.. مورينيو لن يقوم بتدريب الشباب السعودي".

وأضاف "جوزيه هادئ وعلى أهبة الاستعداد، ينتظر العرض الذي يحفزه".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الشباب يمتلك موافقة رسمية من مورينيو لتولي تدريب الفريق.

وأوضح التقرير إن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري من أجل إتمام التعاقد أو الرفض لصرف النظر، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبو ظبي بالإمارات.

وأشار التقرير ذاته أن النادي المُلقب بـ "الليوث" انتهى من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، بعد موافقة ناديه على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي حالة توليه المسؤولية خلال الأيام القليلة المقبلة، ربما يلحق مورينيو بتدريب الشباب أمام روما فريقه السابق نفسه في مباراة ودية يوم 24 يناير الجاري، خلال الاحتفال بمرور 78 عاما على تأسيس النادي.

ورحل مورينيو عن تدريب روما بعد موسمين ونصف قضاهما في العاصمة الإيطالية انتهت بفوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وخسارة لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

في المقابل قاد جروهي فريقه الاتحاد الموسم الماضي لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد غيابه، لكنه خرج من حسابات مارسيلو جاياردو في الفترة الأخيرة قبل توقف المسابقة.

الحارس البرازيلي البالغ 37 عاما شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بقميص النمور وخرج في 7 بشباك نظيفة واستقبل 18 هدفا.

ويحتل الشباب المركز الـ 11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة.

روما جوزيه مورينيو الشباب
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