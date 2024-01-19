تقرير: مورينيو على رأس أولويات الشباب السعودي

الجمعة، 19 يناير 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

بات جوزيه مورينيو على رأس اهتمامات الشباب السعودي لتولية مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

ورحل مورينيو قبل أيام عن تدريب نادي روما بعد بعد 3 سنوات تقريبًا قضاها مع نادي العاصمة الإيطالية.

وذكرت شبكة "ESPN" أن مورينيو يجري محادثات لتولي تدريب نادي الشباب وتحديدا مع المدير الرياضي للنادي دومينيكو تيتي، بينما يتفاوض وكيله خورخي مينديز مع النادي السعودي.

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وأوضحت التقارير أن مفاوضات مورينيو مع الشباب تجرى وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه بعد الرحيل عن تدريب روما.

وأشارت التقارير إلى أن مورينيو منفتح على الفكرة التي يبحثها جديا، وأن المفاوضات تسير بشكل إيجاب بين الطرفين.

وقاد مورينيو نادي روما لتحقيق دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022 والتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي 2023.

روما جوزيه مورينيو الشباب
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