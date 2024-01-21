أمم إفريقيا - فيغولي: علينا الفوز أمام موريتانيا.. ليس لدينا أي أعذار

الأحد، 21 يناير 2024 - 13:05

كتب : FilGoal

سفيان فيغولي - الجزائر

يثق الجزائري سفيان فيغولي في قدرة منتخب بلاده على التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 رغم التعادل في أول مباراتين.

وتعادل الأفناك في الجولة الثانية مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة برأسية مدوية من بغداد بونجاح. (طالع التفاصيل)

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وقال فيغولي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "لا أستطيع تحليل كل الامور التي حدثت في مبارتنا أمام بوركينا فاسو، قدمنا أداء جيدا، وقدمنا شوط أول ممتاز، كما صنعنا عدد من الفرص وسجلنا هدفين".

وأضاف "يجب أن نبقى إيجابيين، لكي نفوز بالمباراة المقبلة أمام موريتانيا".

وأكمل "في النسخة الماضية تأهل منتخب السنغال بـ5 نقاط و فازفي النهاية اللقب".

في نسخة 2021 تأهل أسود التيرانجا بصعوبة لدور الـ16 برصيد 5 نقاط، قبل الفوز باللقب في النهاية على حساب مصر بركلات الترجيح، وهو موقف الجزائر لو فازت على موريتانيا في لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وتابع "أفضل أن نمر بأوقات وظروف صعبة في بداية الأمر، قبل التأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وأتم "علينا الفوز في المباراة المقبلة ليس لدينا أي أعذار، أمامنا 3 أيام فقط ويجب العمل بجد".

ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل.

الجزائر سفيان فيغولي موريتانيا
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