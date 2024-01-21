اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة الأبطال

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة الأبطال أحد البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية نيويورك.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في التأهل بعد تحويل تأخره أمام الفرنسي بابتيستي ماسوتي بشوط إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما تأهل طارق مؤمن بعد التغلب على الإسباني إيكر باخاريس بنفس النتيجة.

أما على مستوى السيدات فتأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بعد الفوز على ملك خفاجي بثلاثة أِشواط دون مقابل.

وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأخيرا تأهلت فيروز أبو الخير بعد تغلبها على زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتستأنف مباريات الدور الثالث مساء اليوم الأحد وحتى فجر الإثنين.

بينما مباريات ربع النهائي فتقام يومي الإثنين والثلاثاء.

وتعتبر نور الشربيني هي حاملة لقب نسخة السيدات، بينما البيروفي دييجو إلياس هو حامل لقب نسخة الرجال.