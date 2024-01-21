أمم إفريقيا - جناح الجزائر يستشهد بموقف السنغال في نسخة 2021

الأحد، 21 يناير 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب الجزائر بهدف في شباك أنجولا

رفض الجزائري آدم وناس التقليل من فرص منتخب بلاده في التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا ومواصلة المشوار نحو اللقب، مستشهدا بموقف منتخب السنغال في النسخة الماضية.

وتعادل الأفناك في الجولة الثانية مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة برأسية مدوية من بغداد بونجاح. (طالع التفاصيل)

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وقال وناس في تصريحات للصحفيين: "متفائلون رغم التعادل، صنعنا 3 فرص وسجلنا 2 منها، وسيطرنا على اللقاء في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "بهذا المنوال سنفوز بالمباراة القادمة، السنغال عاشت نفسي الوضعية في النسخة السابقة عندما تأهلت بصعوبة إلى دور الـ16 وفي النهاية فازت باللقب".

في نسخة 2021 تأهل أسود التيرانجا بصعوبة لدور الـ16 برصيد 5 نقاط، قبل الفوز باللقب في النهاية على حساب مصر بركلات الترجيح، وهو موقف الجزائر لو فازت على موريتانيا في لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأضاف وناس "أنهى المنتخب السنغالي مرحلة المجموعات بـ5 نقاط، لكنه حسم اللقب لصالحه".

وأتم جناح ليل "يتوجب علينا تقديم الأفضل، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل".

ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل.

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