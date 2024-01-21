أمم إفريقيا – مدافع تونس: التأهل أصبح بأيدينا.. وسنظهر بوجه آخر في دور الـ16

شدد ياسين مرياح مدافع منتخب تونس أن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 أصبح بأيدي الفريق ولا يعتمد على نتائج الآخرين.

وتعادل تونس مع مالي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال مرياح لقناة بي إن سبورتس: "منتخب تونس سيظهر بوجه آخر في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "ظهرنا أمام مالي أفضل من مباراة ناميبيا والمواجهة شهدت منافسة قوية بين الفريقين التعادل مع مالي يمنحنا دفعة قوية للمباراة المقبلة".

وتابع "نركز على المباراة الأخيرة ضد جنوب إفريقيا وهدفنا الفوز من أجل التأهل للدور المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "التأهل أصبح في أيدينا، ومنتخب تونس سيظهر بوجه آخر في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا".

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في مجموعته بنقطة واحدة، ومن المنتظر أن يواجه جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يأتي منتخب جنوب إفريقيا متذيلا للترتيب بدون نقاط.

ويتصدر مالي الترتيب بـ4 نقاط، وخلفه ناميبيا بـ3 نقاط.