سرقه من الغريم سيتي.. مانشستر يونايتد يعلن عن رئيسه المغربي الجديد

الأحد، 21 يناير 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

عمر برادة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعيين المغربي عمر برادة في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للنادي.

ويأتي ذلك ضمن التغييرات الإدارية التي تبدأ مع انضمام جيم راتكليف إلى ملاك النادي بنسبة 25%.

وجاء بيان الشياطين الحمر كالتالي:

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يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعيين عمر برادة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للنادي، في إطار تصميم النادي على وضع كرة القدم والأداء على أرض الملعب في قلب كل ما نقوم به.

ويأتي تعيين عمر كخطوة أولى في هذه العملية، باعتباره أحد المديرين التنفيذيين الأكثر خبرة في كرة القدم الأوروبية.

يتمتع عمر بخبرة كروية وتجارية كبيرة، مع سجل حافل من النجاحات القيادية ولديه شغف للمساعدة في التغيير داخل النادي.

وكان يشغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لعمليات كرة القدم في مجموعة سيتي لكرة القدم حيث يشرف على 11 ناديًا في خمس قارات، وقبل ذلك، كان يشغل مناصب عليا في برشلونة.

إن طموحنا المعلن هو إعادة تأسيس مانشستر يونايتد كنادي يحقق الألقاب. يسعدنا أن عمر سينضم إلينا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن جماهير يونايتد، مرة أخرى، من رؤية العلم الأحمر يرفرف عاليًا في قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، على حد تعبير السير مات باسبي.

سيتم تأكيد موعد بدء عمر لعمله في الوقت المناسب؛ وفي هذه الأثناء، سيستمر باتريك ستيوارت في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.

وأتت هذه الخطوة المفاجئة لتؤكد تقارير سابقة من موقع "ذا أثلتيك" عن المرشح المغربي لتولي قيادة سفينة الشياطين الحمر.

ووفقا للمصدر ذاته فإن مانشستر يونايتد أنهى خطوة التعاقد مع عمر برادة في سرعة وسرية، ليؤكد لهم مانشستر سيتي هذه الخطوة في بيان مقتضب جاء فيه:

نادي مانشستر سيتي يمكنه أن يؤكد استقالة عمر برادة من منصب رئيس عمليات الكرة في مجموعة سيتي فوتبول. النادي يتفهم قراره في البحث عن تحدٍ جديد ويغادر مع شكرنا وأطيب تمنياتنا.

وكان باتريك ستيوارت يشغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت في يونايتد منذ نهاية العام الماضي بعد استقاله ريتشارد أرنولد.

ستيوارت هو أقدم المحامين في النادي حيث انضم إليه في 2006، وهو رئيس الإدارة القانونية للنادي.

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