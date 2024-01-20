أمم إفريقيا - محرز يرد على الانتقادات: نحن لا نستمع لمن يتحدثون وراء هواتفهم

رد رياض محرز نجم منتخب الجزائر بقوة على منتقديه بالآونة الأخيرة، وذلك بعد تعادل الجزائر مع بوركينا فاسو 2-2.

وقال محرز في تصريحات نقلتها BeiN Sports: "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد وكانت لدينا فرصتين أو ثلاثة، لقد ركضنا وقاتلنا على الكرات الثانية ولكن التفاصيل لعبت دورها".

وأضاف "لقد سجلوا الهدف الأول عكس سير اللعب وهذا أحبطنا قليلا. في الشوط الثاني عدنا وسجلنا وأهدرنا الفرص".

وأوضح "إنها مباراة محبطة بعض الشيء ولكن أعتقد أننا كنا نتحلى بالصلابة رغم تلقينا لهدفين".

وأكمل محرز "نحن لا نستمع لما يقوله من يتحدثون عن الفوز بكل المباريات 3-0 ويجلسون وراء الكمبيوتر أو الهواتف".

واختتم "نحن واثقون في الملعب وسنفعل ذلك وحدنا دون أن يساعدنا أحد، ولكن بالتأكيد جماهيرنا وعائلاتنا خلفنا، ونحن على الطريق الصحيح".

وتعادل منتخب الجزائر للمرة الثانية في البطولة، بعد تعادله مع أنجولا 1-1.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل.