عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما

السبت، 20 يناير 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

إيفان توني يحتفل بهدف برينتفورد

حقق برينتفورد الفوز على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت عودة إيفان توني للتسجيل في مشاركته الأولى بعد العودة من الإيقاف.

الهدف الأخير لتوني كان في مرمى نوتينجهام منذ 266 يوما وكان بركلة حرة سددها من أسف الحائط بنفس طريقة هدفه في مباراة اليوم.

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الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة الـ 22 في المركز الـ 14 بينما توقف نوتينجهام عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 16.

سجل أهداف برينتفورد في المباراة كل من إيفان توني وبن مي ونيال موباي، بينما أحر هدفي نوتينجهام دانيلو وكريس وود.

وسيلعب برينفتورد مباراته المقبلة ضد توتنام يوم 31 يناير الجاري، بينما سيلعب نوتنيجهام ضد أرسنال على ملعبه.

إيفان توني برينتفورد
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