عاد من حيث انتهى.. توني يعود ويسجل مع برينتفورد بعد غياب 266 يوما
السبت، 20 يناير 2024 - 22:08
كتب : FilGoal
حقق برينتفورد الفوز على نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
إيفان توني
النادي : برينتفورد
المباراة شهدت عودة إيفان توني للتسجيل في مشاركته الأولى بعد العودة من الإيقاف.
الهدف الأخير لتوني كان في مرمى نوتينجهام منذ 266 يوما وكان بركلة حرة سددها من أسف الحائط بنفس طريقة هدفه في مباراة اليوم.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 20, 2024
IVAN TONEY IS BACK!!!!
That terrible wall helped, though.#beINPL #BrentfordFC #NFFC #BRENFO pic.twitter.com/bTlLi3snBQ
الفوز رفع رصيد برينتفورد للنقطة الـ 22 في المركز الـ 14 بينما توقف نوتينجهام عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 16.
سجل أهداف برينتفورد في المباراة كل من إيفان توني وبن مي ونيال موباي، بينما أحر هدفي نوتينجهام دانيلو وكريس وود.
وسيلعب برينفتورد مباراته المقبلة ضد توتنام يوم 31 يناير الجاري، بينما سيلعب نوتنيجهام ضد أرسنال على ملعبه.