انتهت في أمم إفريقيا - تونس (1)-(1) مالي
السبت، 20 يناير 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.
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ق 87 سيف الدين الجزيري بدلا من يوسف المساكني
ق 51: تسديدة أرضية خطيرة من كاموري دومبيا لكن مرت بجانب المرمى.
ق 50: إيقاف المباراة بسبب علاج بشير بن سعيد
استراحة
ق 20 جووووول التعادل من حمزة رفيعة
ق 10 لاسين سينايوكو يسجل الهدف الأول لمالي بتسديدة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك
بداية المباراة
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