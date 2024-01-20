انتهت في أمم إفريقيا - تونس (1)-(1) مالي

السبت، 20 يناير 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

تونس ضد مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تونس ضد مالي ضمن منافسات الجولة الثانية لمجموعات كأس أمم إفريقيا.

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ق 87 سيف الدين الجزيري بدلا من يوسف المساكني

ق 51: تسديدة أرضية خطيرة من كاموري دومبيا لكن مرت بجانب المرمى.

ق 50: إيقاف المباراة بسبب علاج بشير بن سعيد

استراحة

ق 20 جووووول التعادل من حمزة رفيعة

ق 10 لاسين سينايوكو يسجل الهدف الأول لمالي بتسديدة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك

بداية المباراة

تونس كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا مالي
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