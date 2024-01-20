أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: لا نستطيع تكرار نفس الأمر ضد ناميبيا

أوضح هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا أنه لا يجب على فريقه تكرار نفس الأخطاء التي حدثت خلال مواجهة مالي ضد ناميبيا.

ويستعد الأولاد لمواجهة ناميبيا غدا الأحد بعد خسارة أولى في أمم إفريقيا 2023 ضد مالي بنتيجة 2-0.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي: "محبطون للغاية بعد الخسارة ضد مالي لأننا لم نلعب مباراة سيئة، نعلم أن الأمر سيكون صعبا ضد نامبيبا الذين يمتلكون لاعبين ينشطون في جنوب إفريقيا".

وأكمل "الأمر لا نستطيع تكراره هو نفس الأخطاء التي ارتكبناها ضد مالي، يمكننا خوض مباراة جيدة خلال شوطي اللقاء".

وأتم "لدينا روح معنوية ومتحفزون أكثر، ونتوقع خوض مباراة جيدة، وعلينا العمل لأنها ستكون مباراة صعبة".

وخسر البافانا بافانا بنتيجة 2-0 ضد مالي في مباراة شهدت إهدار بيرسي تاو ركلة جزاء.

بينما حقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا في الجولة الأولى بالفوز على تونس بهدف دون رد.

وفي حال حقق منتخب ناميبيا الفوز سيتأهل لأول مرة في تاريخه للأدوار الإقصائية، والتعادل يقربه أكثر من التأهل قبل لقاء مالي في الجولة الثالثة.