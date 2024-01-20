أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي: لا يوجد أي لاعب يفرض طريقة لعبه في الجزائر

وصف جمال بلماضي المدير الفني لـ الجزائر مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالنهائي، عقب التعادل في أول جولتين.

وتعادل الأفناك في الجولة الثانية مع بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة برأسية مدوية من بغداد بونجاح. (طالع التفاصيل)

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي: "في مجمل المباراة، المنتخب البوركينابي لم يشكل خطورة كبيرة علينا، مقارنة بالفرص التي خلقناها".

وأضاف "لدي ثقة في لاعبينا لتحقيق التأهل، خاصة بعد مردودهم اليوم، سواء الذين شاركوا الأساسين أو البدلاء".

وشدد "ليس لدي شك في إمكانيات لاعبينا، هذا النوع من المباريات يجب أن نخوضه من أجل بلوغ أدوار متقدمة".

وأكمل "أردنا الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظنا، والتركيز على اللقاء الأخير. وتنتظرنا مباراة نهائية أمام موريتانيا، يجب الفوز فيها".

وأتم "محرز قائد وقدم ما عليه في المواجهتين، وأعرف أهميته في المنافسة، ولا يوجد أي لاعب في التشكيل يفرض طريقة لعبه في المنتخب الوطني".













































ووضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب الجزائر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل لحسم التأهل.