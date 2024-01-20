أرتيتا: لا نعرف مدى إصابة رايس وجابرييل

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال طبيعة إصابة ديكلان رايس وجابرييل ماجاليس أثناء مباراة كريستال بالاس.

وفاز أرسنال على منافسه كريستال بالاس بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "رايس كان يشعر ببعض الإرهاق، لا أعرف إلا كونها إصابة عضلية لكن عندما يقول إنه يشعر بالتعب عندما تكون النتيجة 3-0، فمن الواضح أننا لا نريد المخاطرة به".

وأضاف "الشيء نفسه مع ماجاليس، لقد شعر ببعض الانزعاج من التدخل عليه في الشوط الأول وكان يعاني قليلا لذا كانت اللحظة المناسبة لإخراجه من الملعب".

وتابع "الكرات الثابتة مهمة للغاية، الحقيقة هي أننا تدربنا على الكرات الثابتة بشكل أقل في الأسبوع الماضي مقارنة بالجوانب الأخرى من المباريات".

وواصل "عملنا على الكثير من الأشياء التي حدثت بالفعل وقمنا بتدريبهم كثيرا، سعيد حقا بالشباك النظيفة أولا، وهو الأمر الذي كنا نفتقر إليه للفوز بالمباريات، وذلك سيكون عليه تأثير كبيرة على الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائية التي سجلها مارتينيلي ستجعله جيد جدا عندما تكون في تلك الفترة، وواجه أيضا مشكلة صغيرة في التدريبات في الأيام القليلة الماضية ولم يكن لائقا تماما، لكن الزخم سيعيد إليه طاقته وهذا أمر جيد".

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال لـ43 نقطة ليتساوى مع مانشستر سيتي الثاني ولكن للأخير مباراة أقل.

فيما يتصدر ليفربول الترتيب بـ45 نقطة.

أما بالاس فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

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