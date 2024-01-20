تشكيل مصر الأولمبي - الساعي في الوسط وفيصل يقود الهجوم ضد العراق

يبدأ منتخب مصر الأولمبي مشاركته في بطولة دبي الدولية بلقاء العراق. ويقود أسامة فيصل هجوم كتيبة روجيرو ميكالي.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساءً ومذاعة على أون تايم سبورت.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – محمد مغربي – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

الوسط: محمود جهاد – عمر الساعي – محمد شحاتة

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – مصطفى سعد

وتقام البطولة بمشاركة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات.

وسبق أن تعادل المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره القطري سلبيا فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم باستاد الشهامة بإمارة دبي بالإمارات.

ويخوض الفراعنة معسكرا خارجيا في دبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.